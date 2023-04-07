Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Национальной академии наук №34/2 от 15 марта 2023 года определен перечень рек с зимовальными ямами.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в приложении к постановлению перечисляются все реки с зимовальными ямами. Всего их около 140 по всей стране.

Зимовальная яма - участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. В таких местах рыба становится легкодоступной добычей, поэтому для сохранения популяции ее ловля запрещается.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.