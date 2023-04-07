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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ РЕК С ЗИМОВАЛЬНЫМИ ЯМАМИ
10:08 10.04.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Национальной академии наук №34/2 от 15 марта 2023 года определен перечень рек с зимовальными ямами.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в приложении к постановлению перечисляются все реки с зимовальными ямами. Всего их около 140 по всей стране.
Зимовальная яма - участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. В таких местах рыба становится легкодоступной добычей, поэтому для сохранения популяции ее ловля запрещается.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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