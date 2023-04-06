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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕНИИ С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


13:01 07.04.2023

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об обращении с генетическими ресурсами».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ направлен на определение на уровне законодательного акта правовых, экономических и организационных основ обеспечения доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения с учетом международных обязательств Республики Беларусь.

Проект закона состоит из 8 глав и 29 статей. В законопроекте даны определения основных используемых в нем терминов, таких как «генетические ресурсы», «генетические материалы», «обращение с генетическими ресурсами» и других.

В частности, документом закрепляются полномочия должностных лиц и государственных органов в области обращения с генетическими ресурсами, отражены вопросы координации и научного обеспечения в этой области.

Также проект определяет:

вопросы предоставления доступа к генетическим ресурсам;

содержание гражданско-правового договора о передаче генетических ресурсов;

права и обязанности поставщиков и пользователей генетических ресурсов при обращении с генетическими ресурсами;

вопросы мониторинга использования генетических ресурсов и использования его данных;

распределение денежных и неденежных выгод от использования генетических ресурсов и другие вопросы в области обращения с генетическими ресурсами.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 апреля 2023 г.
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