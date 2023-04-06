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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ СУБЪЕКТОВ МСП ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ

10:20 07.04.2023 Правительство 5 апреля 2023 г. приняло постановление № 228 «О предельных значениях выручки за 2022 год для целей государственной финансовой поддержки». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, установлены следующие предельные значения выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2022 год для целей предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2023 году: индивидуальные предприниматели – 525 тыс. рублей; микроорганизации – 3 843 тыс. рублей; малые организации – 14 500 тыс. рублей. субъектов среднего предпринимательства Оршанского района Витебской области – 28 108 тыс. рублей.