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МИНЮСТ УТВЕРДИЛ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЮРУСЛУГИ И РИЭЛТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13:10 06.04.2023
Постановлением Министерства юстиции № 22 от 3 апреля 2023 г. утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, связанных с получением лицензии на оказание юридических услуг и осуществление риэлтерской деятельности.
Как сообщает Национальный правовой портал, утверждены регламенты по следующим подпунктам единого перечня административных процедур:
12.2.1 «Получение лицензии на оказание юридических услуг»;
12.2.2 «Изменение лицензии на оказание юридических услуг»;
12.21.1 «Получение лицензии на осуществление риэлтерской деятельности»;
12.21.2 «Изменение лицензии на осуществление риэлтерской деятельности».
Регламентами, в частности, установлены:
особенности осуществления указанных админпроцедур;
перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления админпроцедур, представляемых заинтересованным лицом;
действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения;
вид и размер платы, взимаемой при осуществлении адмпроцедур.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Главы государства от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».
Ведомственное постановление от 14 января 2022 г. № 4 «Об утверждении реламентов административных процедур» признается утратившим силу.
Постановление № 22 вступает в силу после его официального опубликования.
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