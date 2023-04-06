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МИНЮСТ УТВЕРДИЛ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЮРУСЛУГИ И РИЭЛТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13:10 06.04.2023 Постановлением Министерства юстиции № 22 от 3 апреля 2023 г. утверждены регламенты административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, связанных с получением лицензии на оказание юридических услуг и осуществление риэлтерской деятельности. Как сообщает Национальный правовой портал, утверждены регламенты по следующим подпунктам единого перечня административных процедур: 12.2.1 «Получение лицензии на оказание юридических услуг»; 12.2.2 «Изменение лицензии на оказание юридических услуг»; 12.21.1 «Получение лицензии на осуществление риэлтерской деятельности»; 12.21.2 «Изменение лицензии на осуществление риэлтерской деятельности». Регламентами, в частности, установлены: особенности осуществления указанных админпроцедур; перечень документов и (или) сведений, необходимых для осуществления админпроцедур, представляемых заинтересованным лицом; действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного решения; вид и размер платы, взимаемой при осуществлении адмпроцедур. Правовой акт принят в соответствии с Указом Главы государства от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Ведомственное постановление от 14 января 2022 г. № 4 «Об утверждении реламентов административных процедур» признается утратившим силу. Постановление № 22 вступает в силу после его официального опубликования.