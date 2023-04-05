Министерством архитектуры и строительства 28 февраля принято постановление № 21 «О текущих ценах на материалы для строительства».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определен порядок осуществления мониторинга цен на материалы для строительства с использованием информационно-справочной системы мониторинга цен на материалы для строительства (ИСС) государственной информационной системы «Госстройпортал» для формирования республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы.

Выступать оператором ИСС ГИС «Госстройпортал», осуществляя мониторинг цен (тарифов), уполномочено РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве».

Установлено, что мониторингу подлежат цены на материалы для строительства, которые производятся и (или) реализуются в Беларуси юрлицами, в том числе обособленными подразделениями, и ИП.

Для мониторинга цен используется ИСС ГИС «Госстройпортал».

Участники указанной системы размещают информацию о ценах на соответствующие материалы. Она учитывается при расчете средних текущих цен, сведения о которых вносятся в республиканскую нормативную базу текущих цен на ресурсы.

Уточняется, что оператор системы может дополнительно собирать сведения о ценах посредством:

сети интернет;

запроса соответствующей информации из информационных систем госорганов и организаций, пользователем которых он является.

Инструкцией установлены в том числе обязанности участников ИСС ГИС «Госстройпортал» в части сроков предоставления информации, функции оператора системы, случаи, при которых участники системы подлежат исключению из перечня организаций, предоставляющих информацию в систему о ценах на материалы для строительства.

Также постановлением № 21 утверждена Инструкция о порядке расчета текущих цен на материалы для строительства, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.

Правовой акт вступает в силу с 6 апреля 2023 г.