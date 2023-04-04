Министерство здравоохранения 21 февраля 2023 года приняло постановление № 35 «О вопросах целевой подготовки специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим образованием».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены заказчики, заинтересованные в целевой подготовке специалистов, служащих в государственных учреждениях образования:

реализующих образовательные программы бакалавриата, магистратуры и непрерывную образовательную программу высшего образования;

осуществляющих подготовку специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим образованием по специальностям направления образования «Здравоохранение» за счет средств республиканского бюджета.

К ним отнесены:

главные управления по здравоохранению облисполкомов, Комитет по здравоохранению Мингорисполкома;

областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии;

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ», областные торгово-производственные республиканские унитарные предприятия «Фармация» и торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская Фармация», республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Дополнительно, если есть потребность, заказчиками могут выступать:

государственные организации здравоохранения системы Министерства спорта и туризма;

учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;

РУП «БелЛекоЦентр»;

Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь.

Постановлением также установлен порядок предоставления соответствующих заявок от заказчиков.

На основании поступивших заявок Министерство здравоохранения:

распределяет количество мест на целевую подготовку в медицинских университетах, реализующих образовательную программу бакалавриата, непрерывную образовательную программу высшего образования, по каждой специальности направления образования «Здравоохранение» для каждой области и г. Минска;

утверждает количество мест по согласованию с Министерством образования и доводит его до медицинских университетов и заказчиков до 1 мая.

Информация о количестве мест в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается медицинскими университетами на официальных сайтах, в СМИ, других общедоступных источниках.

Кроме того, правовым актом определены сроки и условия заключения договоров о целевой подготовке специалиста с высшим образованием.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.