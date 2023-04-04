Постановлением Национального статистического комитета № 14 от 24 марта 2023 г. утверждена Инструкция о порядке распространения и (или) представления пользователям официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики.

Как сообщает Национальный правовой портал, такая информация распространяется и (или) представляется посредством публикации в статистических изданиях, СМИ и (или) размещения в информационных системах, на официальных сайтах органов государственной статистики, а также в соответствии с заключенными договорами (соглашениями) и по разовым запросам пользователей.

Распространение и (или) представление пользователям информации может быть ограничено (исключение – информация, доступ к которой, распространение и (или) предоставление которой не могут быть ограничены в соответствии с законодательными актами), если это может причинить вред национальной безопасности Республики Беларусь, общественному порядку, нравственности, правам и законным интересам юридических и физических лиц.

Сформированная в соответствии с программой статистических работ информация распространяется органами государственной статистики всем пользователям на бесплатной основе (размещается в информационных системах, на официальных сайтах данных органов, публикуется в СМИ).

Информация, формирование которой не предусмотрено программой статистических работ и (или) требует дополнительных трудовых и материальных затрат, предоставляется Информационно-вычислительным центром Национального статистического комитета на платной основе в соответствии c заключенными договорами на оказание информационных услуг или по разовым запросам пользователей.

В предоставлении официальной статистической информации отказывается при:

ее отсутствии либо истечении установленного законодательством срока ее хранения;

наличии ограничений на распространение и (или) представление запрашиваемой официальной статистической информации.

Ведомственное постановление от 16 июня 2015 г. № 52 «Об утверждении Инструкции о порядке представления и распространения официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу с 5 апреля 2023 г.