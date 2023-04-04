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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
17:36 04.04.2023
Постановлением Совмина № 224 от 31 марта 2023 г. внесены изменения в устав железнодорожного транспорта общего пользования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, внесены следующие изменения:
закрепление подходов по развитию парка универсальных вагонов у национального перевозчика и парков вагонов у субъектов хозяйствования республики (грузоотправителей, грузополучателей, операторов вагонов), в соответствии со спецификой и специализацией производимой продукции;
установление ответственности грузополучателя путем взимания неустойки за задержку контейнеров с грузом в местах общего пользования железнодорожной станции назначения по причинам, зависящим от грузополучателя;
создание механизма для своевременного обеспечения потребностей субъектов хозяйствования Беларуси в железнодорожных перевозках и внедрения системы долгосрочного планирования спроса на них.
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