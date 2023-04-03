ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТОЧНЕНЫ СПОСОБЫ И ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С БЕЛОРУССКОГО НА ДРУГИЕ ЯЗЫКИ


13:08 04.04.2023

Постановлением Государственного комитета по имуществу № 19 от 24 марта 2023 г. утверждена Инструкция, которой установлены способы и правила передачи наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки и транслитерации наименований географических объектов буквами латинского алфавита.

Как сообщает Национальный правовой портал, наименования объектов на другие языки передаются с их современного написания на белорусском и русском языках, присвоенных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов».

Если официально присвоенное наименование объекта на белорусском и (или) русском языках отсутствует, то используются наименования, принятые для этого объекта картографическими и энциклопедическими изданиями на данном языке.

Установлено, что наименования передаются на другие языки посредством транслитерации литер (букв, знаков) белорусского либо русского алфавитов соответствующими литерами (буквами, знаками) латиницы или алфавита конкретного иностранного языка, на который требуется передача наименований, по правилам, установленным государствами – пользователями данного языка.

Что касается наименований объектов латинопишущих государств, то они даются в национальной форме написания, принятой для каждого из этих государств. Если государства используют другие (не основанные на латинской графике) алфавиты, то наименования объектов подвергаются транслитерации по правилам, установленным в этих государствах.

При создании картографических и других произведений на иностранных языках, предназначенных для международного использования, транслитерация наименований объектов Беларуси приводится только с их белорусской формы написания.

Документом урегулированы в том числе вопросы транслитерации:

родовых географических терминов в полной или сокращенной форме;

прописных букв белорусского и русского алфавитов;

сложных и составных наименований, пишущихся по-белорусски и по-русски слитно, раздельно или через дефис;

небуквенных знаков письма (дефис и др.);

арабских и римских цифр.

Также в Инструкции приводятся таблицы транслитерации букв белорусского алфавита, небуквенного знака (апострофа), букв русского алфавита соответствующими буквами (буквосочетаниями) латинского алфавита.

Постановление Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии от 23 ноября 2000 г. № 15 «Об утверждении Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.8627 +0.0089
RUB 3.6896 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1170 3.1370
USD 2.8750 2.8850
RUB 2.8000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0920
EUR/RUB 84.7000 109.0000
USD/RUB 78.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте