Постановлением Государственного комитета по имуществу № 19 от 24 марта 2023 г. утверждена Инструкция, которой установлены способы и правила передачи наименований географических объектов с белорусского и русского языков на другие языки и транслитерации наименований географических объектов буквами латинского алфавита.

Как сообщает Национальный правовой портал, наименования объектов на другие языки передаются с их современного написания на белорусском и русском языках, присвоенных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. № 190-З «О наименованиях географических объектов».

Если официально присвоенное наименование объекта на белорусском и (или) русском языках отсутствует, то используются наименования, принятые для этого объекта картографическими и энциклопедическими изданиями на данном языке.

Установлено, что наименования передаются на другие языки посредством транслитерации литер (букв, знаков) белорусского либо русского алфавитов соответствующими литерами (буквами, знаками) латиницы или алфавита конкретного иностранного языка, на который требуется передача наименований, по правилам, установленным государствами – пользователями данного языка.

Что касается наименований объектов латинопишущих государств, то они даются в национальной форме написания, принятой для каждого из этих государств. Если государства используют другие (не основанные на латинской графике) алфавиты, то наименования объектов подвергаются транслитерации по правилам, установленным в этих государствах.

При создании картографических и других произведений на иностранных языках, предназначенных для международного использования, транслитерация наименований объектов Беларуси приводится только с их белорусской формы написания.

Документом урегулированы в том числе вопросы транслитерации:

родовых географических терминов в полной или сокращенной форме;

прописных букв белорусского и русского алфавитов;

сложных и составных наименований, пишущихся по-белорусски и по-русски слитно, раздельно или через дефис;

небуквенных знаков письма (дефис и др.);

арабских и римских цифр.

Также в Инструкции приводятся таблицы транслитерации букв белорусского алфавита, небуквенного знака (апострофа), букв русского алфавита соответствующими буквами (буквосочетаниями) латинского алфавита.

Постановление Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии от 23 ноября 2000 г. № 15 «Об утверждении Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.