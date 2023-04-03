Постановлением Национального статистического комитета № 127 от 28 ноября 2022 г. утверждены формы государственной статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о международных автомобильных перевозках» и указания по ее заполнению.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, юридическим лицам, выполняющим международные автоперевозки, в соответствии с постановлением отчет, начиная с отчета за январь-март 2023 года, необходимо предоставлять в виде электронного документа.

Предоставление отчета будет осуществляться с использованием специализированного программного обеспечения, которое размещается вместе с необходимыми инструктивными материалами по его развертыванию и использованию на сайте Национального статистического комитета.

Срок представления отчета в РУП «Белдорцентр» в электронном виде осуществляется на 27-й день после отчетного периода.

Постановление вступило в силу с 1 марта 2023 г.