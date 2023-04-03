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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ НА СПЕЦСЧЕТА ДЛЯ РЯДА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
10:57 04.04.2023
Постановлением Совмина № 220 от 31 марта 2023 года определены размеры перечислений на спецсчета в Банке развития для ряда предприятий деревообработки в рамках реструктуризации кредитной задолженности.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, ОАО «Борисовдрев», Витебскдре ОАО «Витебскдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Мостовдрев», ОАО «Новосверженский лесозавод» и ОАО «Речицадрев» должны до 10 апреля 2023 г. перечислить на спецсчета в общей сумме 236,4 тыс. рублей, €4,32 млн и $839 тыс.
Кроме того, при наличии чистой прибыли по результатам работы за 2023 год организации деревообрабатывающей промышленности до 10 апреля 2024 г. должны направить на спецсчета сверх размера, определенного в приложении, 60% от суммы прибыли от реализации товаров, работ, услуг и годовых амортизационных отчислений.
При этом база прибыли для расчета уменьшается на фактически произведенные расходы, связанные с реализацией инвестиционных мероприятий, предусмотренных бизнес-планами их развития на 2023 год; с выплатами по кредитам (займам), договорам лизинга; уплатой налогов и сборов, исчисляемых из прибыли (дохода), и т.д.
При отсутствии чистой прибыли по результатам работы за 2022 год суммы денежных средств, рассчитанные в соответствии с частью первой настоящего пункта, на специальные счета не направляются.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Действие пункта 1 постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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