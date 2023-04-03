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В БЕЛАРУСИ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

10:04 04.04.2023 Постановлением Совета министров № 225 от 31 марта 2023 г. изменены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Национальный правовой портал, экспортная пошлина на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляет $14,3 за 1 т (ранее – $14,2). Ставки на иные нефтепродукты остались прежними: прямогонный бензин – $7,8 за 1 т; товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $4,2 за 1 т. Постановление вступило в силу 1 апреля 2023 г.