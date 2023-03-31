В Постановлением Министерства образования № 100 от 15 марта 2023 г. установлен график проведения централизованного тестирования в 2-23 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, централизованное тестирование (ЦТ) по соответствующим предметам пройдет в этом году с 14 июня по 4 июля:

Белорусский язык – 14 июня;

Русский язык – 16 июня;

Обществоведение – 18 июня;

Математика – 20 июня;

Биология – 22 июня;

Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 24 июня;

Химия – 26 июня;

Физика – 28 июня;

История Беларуси – 30 июня;

География – 2 июля;

Всемирная история (новейшее время) – 4 июля.

Также назначены резервные дни для проведения ЦТ:

11 июля можно будет пройти тест по всем предметам;

13 июля – вторая дата для сдачи экзамена по Русскому и Белорусскому языкам;

15 июля – по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни – 11.00.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ необходимо с 10 мая по 1 июня (время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00 (в субботние (13 мая, 27 мая, 1 июля) дни – с 9.00 до 18.00).

Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 1 июля по 6 июля.

Сертификаты ЦТ будут выдаваться:

с 14 июля тем, кто проходил испытания в основные даты;

с 20 июля – в резервные дни.

Документом также установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ. В него вошло 41 учреждение образования в крупных районных, областных центрах и столице.

Постановлением № 100 также установлено, что:

база данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования»;

абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.