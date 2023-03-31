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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ И ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЦТ В 2023 ГОДУ
12:13 03.04.2023
В Постановлением Министерства образования № 100 от 15 марта 2023 г. установлен график проведения централизованного тестирования в 2-23 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, централизованное тестирование (ЦТ) по соответствующим предметам пройдет в этом году с 14 июня по 4 июля:
Белорусский язык – 14 июня;
Русский язык – 16 июня;
Обществоведение – 18 июня;
Математика – 20 июня;
Биология – 22 июня;
Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 24 июня;
Химия – 26 июня;
Физика – 28 июня;
История Беларуси – 30 июня;
География – 2 июля;
Всемирная история (новейшее время) – 4 июля.
Также назначены резервные дни для проведения ЦТ:
11 июля можно будет пройти тест по всем предметам;
13 июля – вторая дата для сдачи экзамена по Русскому и Белорусскому языкам;
15 июля – по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ.
Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни – 11.00.
Зарегистрироваться для прохождения ЦТ необходимо с 10 мая по 1 июня (время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00 (в субботние (13 мая, 27 мая, 1 июля) дни – с 9.00 до 18.00).
Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 1 июля по 6 июля.
Сертификаты ЦТ будут выдаваться:
с 14 июля тем, кто проходил испытания в основные даты;
с 20 июля – в резервные дни.
Документом также установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ. В него вошло 41 учреждение образования в крупных районных, областных центрах и столице.
Постановлением № 100 также установлено, что:
база данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования»;
абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.
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