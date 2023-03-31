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МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО РЕГЛАМЕНТ АДМИНПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕС-ШКОЛЫ
09:57 03.04.2023
Министерство экономики 13 марта приняло постановление № 3 «О предоставлении статуса бизнес-школы».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утвержден регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 10.9.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. №548.«Предоставление статуса бизнес-школы иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций».
Согласно регламенту, уполномоченным органом на осуществление админпроцедуры является Министерство экономики.
Для получения статуса бизнес-школы заинтересованное лицо должно предоставить следующие документы:
заявление по установленной форме;
сведения о реализации образовательных программ, реализуемых в текущем календарном году:
обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);
повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
сведения о реализации за предыдущие два календарных года образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) по вопросу об организации и управлении бизнесом;
сведения о реализации за предыдущий календарный год образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право», направлению образования «Бизнес и управление».
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».
Постановлением также установлены формы:
свидетельства о предоставлении иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций, статуса бизнес-школы и заявления о внесении изменений в него;
реестра бизнес-школ.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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