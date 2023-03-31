Министерство экономики 13 марта приняло постановление № 3 «О предоставлении статуса бизнес-школы».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утвержден регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 10.9.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета министров от 24 сентября 2021 г. №548.«Предоставление статуса бизнес-школы иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций».

Согласно регламенту, уполномоченным органом на осуществление админпроцедуры является Министерство экономики.

Для получения статуса бизнес-школы заинтересованное лицо должно предоставить следующие документы:

заявление по установленной форме;

сведения о реализации образовательных программ, реализуемых в текущем календарном году:

обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);

повышения квалификации руководящих работников и специалистов;

сведения о реализации за предыдущие два календарных года образовательной программы обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов) по вопросу об организации и управлении бизнесом;

сведения о реализации за предыдущий календарный год образовательной программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов по профилю образования «Бизнес, управление и право», направлению образования «Бизнес и управление».

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором – седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур».

Постановлением также установлены формы:

свидетельства о предоставлении иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, из числа коммерческих организаций, статуса бизнес-школы и заявления о внесении изменений в него;

реестра бизнес-школ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.