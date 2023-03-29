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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ФАКУЛЬТАТИВ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»


10:04 31.03.2023

В белорусских школах введут новый факультатив для старшеклассников. Это предусмотрено постановлением Министерства образования № 11 от 13 января 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, курс будет называться «Введение в профессии железнодорожного транспорта».

Занятия будут проводиться для учащихся 10-11-х классов учреждений образования, реализующих программы общего среднего образования.

Программа рассчитана на 70 часов и ориентирована на ознакомление школьников с общими обязанностями работников организаций железнодорожного транспорта, с их деятельностью по обеспечению потребности экономики и населения в железнодорожных перевозках и связанных с ними работах и услугах, обеспечению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Основная цель такого факультатива – создание условий для осознанного выбора профессии. Обучение будет проходить в форме групповых занятий с проведением семинаров, конференций, экскурсий, выездных занятий.

В результате освоения содержания программы факультатива, учащиеся получат представления о важности железнодорожного транспорта для удовлетворения потребности экономики и населения в перевозках и связанных с ними работах и услугах, значимости профессий работников организаций железнодорожного транспорта для экономики страны, перспективах развития железнодорожного транспорта.

Также ребята будут понимать сущность профессиональной деятельности и основные профессии работников организаций железнодорожного транспорта, важность соблюдения требований правил технической эксплуатации железной дороги для обеспечения безопасности движения.

Итоговое занятие включает защиту творческих проектов по темам, изучаемым в рамках факультативных занятий и демонстрацию лучших работ.

По окончании факультатива учащиеся будут уметь характеризовать профессиональную деятельность работников организаций железнодорожного транспорта общего пользования, определять назначение транспортных средств, сооружений и устройств такого транспорта.
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