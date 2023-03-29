Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров по вопросам совершенствования порядка осуществления государственных закупок.

Как сообщает Национальный правовой портал, для повышения информированности заказчиков о лицах, имеющих сертификат о происхождении товара формы СТ-1, выданный для целей закупок, проектом предусмотрено создание реестра лиц, имеющих такие сертификаты. Размещение информации о наличии у производителя указанного сертификата производится с его согласия на официальном сайте БелТПП.

Для приведения постановления Совета министров от 17 марта 2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» в соответствие с решением Совета Евразийского экономического союза № 10 от 25 января 2023 г. проектом постановления внесены соответствующие корректировки в части дополнения перечня товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из Евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза.

Документом также установлены новые основания для изменения условий договора государственной закупки в части требований к предмету государственной закупки, а также сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены договора в ходе выполнения работ по созданию государственных цифровых платформ и информационных систем.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С 27 февраля по 9 марта 2023 г в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 3 предложения от 2 участников общественного обсуждения.

Рассмотрев предложения от пользователей Правового форума Беларуси, МАРТ сообщает следующее:

предложения о закреплении дополнительных оснований для закупки из одного источника не поддержано в связи с отсутствием исключительности случая для введения соответствующей особенности, что требуется согласно Договору о Евразийском экономическом союзе;

предложение о расширении перечня товаров (работ, услуг), процедуры государственных закупок которых проводятся с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, не поддержано в связи с отсутствием достаточного обоснования, в том числе сведений о наличии в Республике Беларусь производителей фармацевтических препаратов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства и заинтересованных в участии в государственных закупках.