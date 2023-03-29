На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым предусматривается корректировка ряда постановлений Совета министров.

Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает внесение изменений в постановления Совета министров:

от 8 октября 2021 г. № 570 «О государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов»;

от 1 апреля 2015 г. № 254 «О государственной регистрации (подтверждении государственной регистрации) лекарственных средств»;

от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»;

от 28 октября 2011 г. № 1446 «О вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

Проект подготовлен в целях совершенствования порядка осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, а также приведения постановления № 497 в соответствие с законом от 30 декабря 2022 г. № 236-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 марта по 8 апреля 2023 г.