Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 32 от 14 марта 2023 года установлен размер удешевления части стоимости (не более 50% от цен, сложившихся в предыдущем году в среднем по республике) семян сельскохозяйственных растений в 2023 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, удешевление касается оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений (по видам и репродукциям), произведенных и реализованных научными организациями Национальной академии наук Беларуси, которые ведут исследования в области аграрных наук, а также элитных семян, произведенных и реализованных элитпроизводящими организациями.

Постановлением определены и объемы семян сельскохозяйственных растений, часть стоимости которых подлежит удешевлению.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.