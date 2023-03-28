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МИНСЕЛЬХОЗПРОД УСТАНОВИЛ РАЗМЕР УДЕШЕВЛЕНИЯ СЕМЯН СЕЛЬХОЗРАСТЕНИЙ В 2023 ГОДУ
12:35 29.03.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 32 от 14 марта 2023 года установлен размер удешевления части стоимости (не более 50% от цен, сложившихся в предыдущем году в среднем по республике) семян сельскохозяйственных растений в 2023 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, удешевление касается оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений (по видам и репродукциям), произведенных и реализованных научными организациями Национальной академии наук Беларуси, которые ведут исследования в области аграрных наук, а также элитных семян, произведенных и реализованных элитпроизводящими организациями.
Постановлением определены и объемы семян сельскохозяйственных растений, часть стоимости которых подлежит удешевлению.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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