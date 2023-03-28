|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ В КРИПТОСФЕРЕ ПРОДЛИЛИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА
11:06 29.03.2023
Лукашенко 28 марта подписал указ № 80 "Об отдельных вопросах налогообложения", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом продлевается до 1 января 2025 года действие налоговых преференций в криптосфере, предусмотренных декретом от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".
Указом также предусмотрена разработка до 1 июля 2024 года концепции дальнейшего развития сферы цифровых знаков в Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.03.2023
Курсы в банках
на 29.03.2023
Конвертация в банках
на 29.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте