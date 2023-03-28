Лукашенко 28 марта подписал указ № 80 "Об отдельных вопросах налогообложения", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом продлевается до 1 января 2025 года действие налоговых преференций в криптосфере, предусмотренных декретом от 21 декабря 2017 года № 8 "О развитии цифровой экономики".

Указом также предусмотрена разработка до 1 июля 2024 года концепции дальнейшего развития сферы цифровых знаков в Беларуси.