Постановлением Министерства здравоохранения № 22 от 2 февраля 2023 г. утверждены санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены требования к содержанию и эксплуатации:

земель общего пользования населенных пунктов;

объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, земельных участков, предоставленных юридическим лицам для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов, общежитий, гаражей и автомобильных стоянок;

мест пользования поверхностными водными объектами, определенными местными исполнительными и распорядительными органами для рекреации, спорта и туризма;

мест погребения.

Согласно правовому акту, указанные территории должны содержаться в чистоте.

В числе требований:

в зимнее время своевременное очищение от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами пандусов, крыльца и ступенек зданий (сооружений), пешеходных путей (тротуары, аллеи, бульвары, пешеходные улицы и площади, надземные, наземные и подземные пешеходные переходы, лестницы, пешеходные и велосипедные дорожки), остановочных пунктов общественного транспорта;

содержание в чистоте санкционированных мест хранения отходов и прилегающих к ним территорий;

недопущение хранения отходов вне санкционированных мест.

Правовым актом также установлены требования к земельным участкам, испрашиваемым для строительства и обслуживания объектов.

Так установлено, что изъятие и предоставление таких участков проводится:

с учетом утвержденной в установленном порядке градостроительной документации;

на основании материалов, представляемых заказчиком в объеме, позволяющем оценить влияние проектируемого объекта и его составляющих на окружающую среду и принять решение о возможности размещения объекта.

Под действие требований, утвержденных постановлением № 22, не подпадают отношения, связанные с содержанием и эксплуатацией земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, объектов захоронения отходов, регулированием распространения и численности инвазивных растений.

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.