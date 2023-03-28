НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА В СТРОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16:02 28.03.2023 Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 7 от 3 февраля 2023 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта. Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен: порядок осуществления деятельности: заказчика в строительной деятельности; застройщика в строительной деятельности; руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции и реставрации объекта при строительстве, в том числе модернизации, технической модернизации объекта строительства; их функции. Функции заказчика, застройщика, выполняемые на возмездной основе, определяются соответствующим договором, который заключается по результатам проведения процедуры закупок. В качестве основных функций заказчика, застройщика при строительстве объекта выделены: инициация проекта; разработка предпроектной документации; получение земельного участка и разрешительной документации; организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности; освоение строительной площадки; управление закупками; финансирование строительства, контроль за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет в строительстве; общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ; технический надзор за выполнением строительных работ; завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию; обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации завершенных строительством объектов. Конкретные обязательства заказчика, застройщика определяются соглашением сторон при заключении договоров. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.