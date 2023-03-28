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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА В СТРОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16:02 28.03.2023
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 7 от 3 февраля 2023 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке осуществления деятельности заказчика, застройщика, руководителя (управляющего) проекта.
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен:
порядок осуществления деятельности:
заказчика в строительной деятельности;
застройщика в строительной деятельности;
руководителя (управляющего) проекта по возведению, реконструкции и реставрации объекта при строительстве, в том числе модернизации, технической модернизации объекта строительства;
их функции.
Функции заказчика, застройщика, выполняемые на возмездной основе, определяются соответствующим договором, который заключается по результатам проведения процедуры закупок.
В качестве основных функций заказчика, застройщика при строительстве объекта выделены:
инициация проекта;
разработка предпроектной документации;
получение земельного участка и разрешительной документации;
организация разработки документации проектного обеспечения строительной деятельности;
освоение строительной площадки;
управление закупками;
финансирование строительства, контроль за расходованием средств, направляемых на его финансирование, учет в строительстве;
общее руководство при выполнении строительных, монтажных и пусконаладочных работ;
технический надзор за выполнением строительных работ;
завершение строительства и приемка объекта в эксплуатацию;
обеспечение исполнения гарантийных обязательств в период гарантийного срока эксплуатации завершенных строительством объектов.
Конкретные обязательства заказчика, застройщика определяются соглашением сторон при заключении договоров.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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