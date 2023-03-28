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ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
13:24 28.03.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект устанавливает:
порядок формирования и ведения Единого государственного реестра сведений о банкротстве (Единый реестр);
перечень сведений, подлежащих размещению в Едином реестре на безвозмездной и возмездной основе;
порядок оплаты услуг оператора.
В качестве оператора по обеспечению технического и организационного функционирования Единого реестра документом определяется республиканское унитарное предприятие «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 марта по 7 апреля 2023 г.
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