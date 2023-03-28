НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ О БАНКРОТСТВЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

13:24 28.03.2023 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве». Как сообщает Национальный правовой портал, проект устанавливает: порядок формирования и ведения Единого государственного реестра сведений о банкротстве (Единый реестр); перечень сведений, подлежащих размещению в Едином реестре на безвозмездной и возмездной основе; порядок оплаты услуг оператора. В качестве оператора по обеспечению технического и организационного функционирования Единого реестра документом определяется республиканское унитарное предприятие «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь». Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 марта по 7 апреля 2023 г.