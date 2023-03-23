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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО ВЫВОЗ ЗЕРНА НА ПОЛГОДА
10:35 28.03.2023
Постановлением Совмина № 207 от 24 марта 2023 года вводится ограничение на вывоз зерна в страны ЕАЭС и за его пределы.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, разовые лицензии на экспорт будет выдавать МАРТ по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом.
Лицензирование распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, кукурузу, просо, тритикале.
Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.
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