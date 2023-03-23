Постановлением Совмина № 207 от 24 марта 2023 года вводится ограничение на вывоз зерна в страны ЕАЭС и за его пределы.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, разовые лицензии на экспорт будет выдавать МАРТ по согласованию с облисполкомами и Мингорисполкомом.

Лицензирование распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, кукурузу, просо, тритикале.

Постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования.