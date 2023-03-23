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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ ЗАКАЗНИК ПОЯВИЛСЯ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
17:53 27.03.2023
Решением Витебского районного исполнительного комитета и Городокского районного исполнительного комитета № 2095/1135 от 30 декабря 2022 г. в Витебском и Городокском районах Витебской области объявлен заказник местного значения «Суражский».
Как сообщает Национальный правовой портал, заказник «Суражский» создан в целях сохранения в естественном состоянии ценных лесных, болотных и долинных (озерных и речных) экосистем с комплексом редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
На его территории:
действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», в том числе в отношении:
сброса сточных вод в окружающую среду;
мойки механических транспортных средств;
выжигания сухой растительности, трав на корню;
возведения промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, создания новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
использования юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств органов пограничной службы, Минприроды, МЧС и иных организаций для выполнения функций, установленных законодательством;
движения и стоянки механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест, за исключением случаев, установленных законодательством;
выпаса скота, сенокошения в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня;
запрещаются: проведение всех видов рубок, создание лесных культур, плантаций, питомников, заготовка живицы, древесных соков, сбор мха, лишайников, лесной подстилки, заготовка дикорастущих растений и (или) их частей в пределах определенных земель лесного фонда.
Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника, возмещается юридическими и (или) физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в размерах и порядке, установленных законодательством.
Управление заказником «Суражский» осуществляют Витебский районный исполнительный комитет и Городокский районный исполнительный комитет.
Размещение сооружений, линий электропередач, дорог, прокладка трубопроводов и других инженерных коммуникаций на территории заказника осуществляется в соответствии с законодательством и по согласованию с Витебским районным исполнительным комитетом, Городокским районным исполнительным комитетом, Витебской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и Городокской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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