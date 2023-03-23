ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ


15:17 27.03.2023

Постановлением Совета министров № 202 от 23 марта 2023 г. внесены изменения в Правила бытового обслуживания потребителей.

Как сообщает Национальный правовой портал, скорректирован перечень сведений, для размещения на объекте бытового обслуживания в удобном для обозрения потребителем месте на белорусском и (или) русском языках:

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная исполнителем, а также номер телефона исполнителя;

информация о номере лицензии и лицензирующем органе, если вид (виды) деятельности, осуществляемой исполнителем, подлежит лицензированию;

копия документа об оценке соответствия с приложениями к нему, заверенная исполнителем (в случаях, установленных законодательством);

перечень оказываемых видов бытовых услуг;

информация о тарифах на оказываемые бытовые услуги. При наличии скидок размещается информация об их размере (доводится в процентном отношении к установленной цене либо в абсолютном выражении в денежных единицах) и периодах действия;

перечень категорий потребителей, имеющих право на льготное обслуживание;

информация об органах, осуществляющих государственное регулирование и контроль в области бытового обслуживания населения (наименование, юридический адрес, номер телефона);

сроки оказания бытовых услуг, кроме услуг по техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств.

Исключены требования:

о предъявлении книги замечаний и предложений по первому требованию потребителя;

об обязательном наличии в объекте бытового обслуживания документов на оказываемые услуги согласно перечню, определяемому Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

Также дополнен перечень случаев, когда исполнитель вправе отказать потребителю в оформлении заказа. Это возможно в том числе, если потребитель и исполнитель не достигли согласия по срокам оказания бытовой услуги, проценту износа изделия, о виде и условиях обработки изделия.

Кроме того, уточнены вопросы порядка оказания бытовых услуг. В частности, исполнителю предоставляется право отказать потребителю в оказании бытовых услуг, если у потребителя имеются признаки алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами бытового обслуживания потребителей.

Помимо этого, введена норма о необходимости соблюдения исполнителем при оказании бытовых услуг санитарно-гигиенических требований в части содержания технологического оборудования, инструментов, приборов, инвентаря, белья, состояния административных, производственных, служебных, технических помещений и территории, удаления отходов, обработки (стирки, глажения и хранения) белья (полотенец, халатов и другого), очистки и дезинфекции инструментов.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2023
валюта курс
EUR 3.0495
USD 2.8426
RUB 3.7311
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0530 3.0680
USD 2.8350 2.8450
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0779
EUR/RUB 81.8000 107.6000
USD/RUB 75.8000 99.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте