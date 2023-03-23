ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ


18:06 24.03.2023

Постановлением Совета министров № 203 от 23 марта определены порядок вынесения нанимателю и исполнения требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, Ввсоответствии с постановлением основанием для начала проведения Департаментом госинспекции труда мероприятий по подтверждению факта невыплаты заработной платы является получение информации о невыплате или неполной выплате нанимателем в установленный срок заработной платы, полученной от правоохранительных, иных государственных органов, организаций или физических лиц, а также размещенной в СМИ.

Департамент не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения документального подтверждения факта задолженности по заработной плате, выносит обязательное для исполнения нанимателем требование об устранении нарушений.

Срок устранения нарушения устанавливается требованием и, как правило, не превышает 15 рабочих дней.

В случае неисполнения нанимателем требования об устранении нарушений в установленный в нем срок, Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня истечения этого срока вправе вынести решение о взыскании заработной платы.

Решение составляется по каждому работнику в отдельности в трех экземплярах:

первый экземпляр решения в интересах работника направляется Департаментом вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы принудительного исполнения

второй экземпляр решения остается в Департаменте

третий экземпляр решения направляется работнику с уведомлением о направлении решения Департаментом в интересах работника в органы принудительного исполнения.

На основании решения возбуждается исполнительное производство. Взыскание задолженности по заработной плате будет осуществляться судебными исполнителями в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Постановление вступает в силу с 11 апреля 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2023
валюта курс
EUR 3.1018
USD 2.8520
RUB 3.7315
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1159 +0.0259
USD 2.8520 -0.008
RUB 3.7315 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0800
USD 2.8320 2.8420
RUB 2.8000 3.7480
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0730 1.0790
EUR/RUB 81.5000 108.0000
USD/RUB 75.8000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте