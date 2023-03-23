Постановлением Совета министров № 203 от 23 марта определены порядок вынесения нанимателю и исполнения требования об устранении нарушений законодательства о труде в отношении обеспечения выплаты заработной платы, а также порядок вынесения решения о взыскании заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, Ввсоответствии с постановлением основанием для начала проведения Департаментом госинспекции труда мероприятий по подтверждению факта невыплаты заработной платы является получение информации о невыплате или неполной выплате нанимателем в установленный срок заработной платы, полученной от правоохранительных, иных государственных органов, организаций или физических лиц, а также размещенной в СМИ.

Департамент не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения документального подтверждения факта задолженности по заработной плате, выносит обязательное для исполнения нанимателем требование об устранении нарушений.

Срок устранения нарушения устанавливается требованием и, как правило, не превышает 15 рабочих дней.

В случае неисполнения нанимателем требования об устранении нарушений в установленный в нем срок, Департамент не позднее десяти рабочих дней со дня истечения этого срока вправе вынести решение о взыскании заработной платы.

Решение составляется по каждому работнику в отдельности в трех экземплярах:

первый экземпляр решения в интересах работника направляется Департаментом вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы принудительного исполнения

второй экземпляр решения остается в Департаменте

третий экземпляр решения направляется работнику с уведомлением о направлении решения Департаментом в интересах работника в органы принудительного исполнения.

На основании решения возбуждается исполнительное производство. Взыскание задолженности по заработной плате будет осуществляться судебными исполнителями в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

Постановление вступает в силу с 11 апреля 2023 г.