На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. № 1374».

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемый к обсуждению документ, в частности, предусматривает:

изложение в новой редакции Перечня отдельных видов товаров, в отношении которых устанавливаются фиксированные размеры обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, согласно приложению 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 2011 г. № 1374 «О задержанных товарах и обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин» (постановление № 1374);

исключение в связи с неоднозначностью правового регулирования абзаца пятого части второй, абзаца пятого части третьей и абзаца шестого части четвертой пункта 7 Положения об условиях и порядке признания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве поручителя перед таможенными органами, утвержденного постановлением № 1374;

внесение изменений в Положение о применении генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, утвержденное постановлением № 1374, с целью расширения возможности применения разрешения таможенного органа на использование превышения при применении генерального обеспечения.

Организатор общественного обсуждения – Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 марта по 3 апреля 2023 г.