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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ КП ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ


11:53 24.03.2023

Постановлением Министерства здравоохранения Беларуси № 118 от 16 декабря 2022 утвержден клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с туберкулезом (взрослое и детское население)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, новый клинический протокол принят в связи с тем, что положения предыдущего документа «Диагностика и лечение пациентов с туберкулезом (взрослое, детское население)», который был утвержден ведомственным постановлением № 26от 04.04.2019, утратили актуальность. Обновление клинического протокола направлено на обеспечение доступности и качества оказания фтизиатрической помощи, а также улучшение диагностики туберкулеза, лечения пациентов с различными формами туберкулеза, лечения туберкулеза с коморбидной патологией, внедрения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и практического опыта работы по предотвращению распространения туберкулеза.

Диагностика туберкулеза акцентируется в первую очередь на приоритет молекулярно-генетических исследований микробиологического исследования на жидких питательных средах. В протоколе подробно определен алгоритм микробиологического исследования биологического материала на различных уровнях бактериологической диагностики.

Определена новая схема лечения пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом, которая позволит сократить длительность лечения с шести месяцев до четырех.

Определены схемы лечения пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя укороченными пероральными режимами лечения, которые исключает необходимость болезненных инъекций:

схема, включающая применение наиболее эффективных противотуберкулезных лекарственных препаратов (Левофлоксацин, Бедаквилин, Линезолид, Клофазимин, Циклосерин или Деламанид) в течение 39–43 недель, пациентам с доказанной чувствительностью M.tuberculosis к фторхинолонам;

схема лечения, включающая Бедаквилин, Претоманид, Линезолид и Моксифлоксацин является наиболее безопасной и эффективной при лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза, чем принятый в настоящее время стандарт лечения. Это новый, более короткий (шестимесячный) курс лечения.

Новый клинический протокол рассчитан на снижение длительности лечения (в том числе в стационарных условиях) пациентов МЛУ/РУ-ТБ: повышение приверженности лечению туберкулеза; достижение скорейшего выздоровления, восстановления профессиональной трудоспособности, предупреждение инвалидности, улучшение качества жизни пациентов с туберкулезом, снижение эпидемиологических рисков в популяции.

Также в новом клиническом протоколе большое внимание уделено сочетанию туберкулеза с коморбидной патологией: сахарный диабет, ВИЧ-ТБ и др.

В протоколе определены новые дефиниции по абациллированию пациентов, по определению преширокой лекарственной устойчивости возбудителя к противотуберкулезным лекарственным препаратам, новые схемы химиопрофилактики пациентам, контактирующим с больным туберкулезом, пациентам с латентной туберкулезной инфекцией.

Реализация норм нового клинического протокола, разработанного с учетом клинических рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью, будет способствовать применению в практическом здравоохранении новых методов диагностики и лечения пациентов (взрослое и детское население) с туберкулезом.
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