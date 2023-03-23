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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО НА ПОЛГОДА ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ НЕКОТОРЫХ ПРОМТОВАРОВ
10:01 24.03.2023
Постановлением Совмина № 192 от 21 марта 2023 года на 6 месяцев продлен временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, перечень содержит более 250 кодов товарной номенклатуры.
В список запрещенных к вывозу товаров включены железнодорожные локомотивы, вагоны, тракторы, легковые автомобили, мотоциклы, велосипеды, летательные аппараты, медицинские изделия, различные инструменты и оборудование, газогенераторы, оборудование для отопления, ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы, двигатели и прочие силовые установки, холодильное и морозильное оборудование, автопогрузчики, бульдозеры, оборудование для сельского и лесного хозяйства, сельскохозяйственные машины, различные виды продукции станкостроения, вычислительные машины, аккумуляторы, пылесосы, телефонные аппараты, включая смартфоны, электрическая аппаратура, интегральные схемы и другие виды продукции.
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