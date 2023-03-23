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В БЕЛАРУСИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛУЧШЕГО ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ
17:59 23.03.2023
Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям № 2 от 24 января 2023 г. учрежден конкурс на звание «Лучший эксперт года» и утверждено Положение о порядке его проведения.
Как сообщает Национальный правовой портал, конкурс направлен на стимулирование повышения качества и оперативности проведения государственной научной и государственной научно-технической экспертиз.
Его организатором выступает национальный оператор государственной экспертизы Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
Проведение мероприятия позволит решить задачи в том числе по:
определению и поощрению наиболее эффективно работающих экспертов в единой системе государственной научной и государственной научно-технической экспертиз;
повышению престижа экспертной деятельности.
Звание «Лучший эксперт года» присуждается трем действующим экспертам системы государственной экспертизы за: достоверную оценку и объективный анализ объектов государственной экспертизы; подготовку и оформление в отношении этих объектов экспертных заключений, необходимых для принятия соответствующих решений, связанных с научной, научно-технической и инновационной деятельностью.
Это ежегодное мероприятие, которое будет проводиться до 20 февраля по итогам предыдущего года.
Победителям конкурса вручаются дипломы Государственного комитета по науке и технологиям.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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