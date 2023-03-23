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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА МАЯ


16:18 23.03.2023

Постановлением Совета министров № 197 от 23 марта 2023 г. проведение эксперимента по организации питания школьников продлевается по 31 мая 2023 г. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 15 декабря 2023 г. № 870 «Об эксперименте по организации питания обучающихся».

Как сообщает Национальный правовой портал, также перечень учреждений общего среднего образования, участвующих в проведении эксперимента, дополнен двумя учреждениями образования: начальная школа № 112 Минска; начальная школа № 29 Минска имени братьев Сенько.

Кроме того, в новой редакции излагаются экспериментальные нормы питания в учреждениях – участниках данного мероприятия.

Эксперимент по организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования, был начат 19 декабря 2022 г.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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