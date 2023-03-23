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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ КОРРЕКТИРОВКИ В ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПЕРЕВОЗКОЙ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ


13:56 23.03.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 17 мая 2021 г. № 37 «О подготовке и переподготовке работников, занятых перевозкой опасных грузов».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью подготовки проекта постановления является устранение пробелов в правовом регулировании порядка подготовки работников субъектов хозяйствования. Также документом учтена практика применения Инструкции о порядке подготовки и переподготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, занятых перевозкой опасных грузов, утвержденной постановлением № 37.

Предлагается скорректировать указанную инструкцию, в частности:

исключить возможность проведения теоретических занятий в дистанционном формате;

дополнить уточняющими требованиями к лицам, осуществляющим подготовку, которые обусловлены необходимостью их конкретизации и взаимосвязи с объектами транспорта;

уточнить положения, касающиеся пропуска занятий слушателями.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 марта по 2 апреля 2023 г.
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