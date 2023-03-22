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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


11:39 23.03.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об утверждении и введении в действие Инструкций».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления позволит:

обеспечить строительную отрасль нормами, позволяющими принимать обоснованные решения по организации и использованию современных средств механизации строительно-монтажных работ, способствующими повышению производительности и качества строительно-монтажных работ, внедрению новых технологий с соблюдением требований охраны труда и окружающей среды при производстве данных работ;

разрабатывать и применять субъектами хозяйствования актуальные технологические и типовые технологические карты для обеспечения эффективной и безопасной организации труда при выполнении строительно-монтажных работ;

своевременно актуализировать действующие нормативы расхода ресурсов при определении сметной стоимости строительства объектов;

обеспечить условия формирования и ведения Фонда технологических и типовых технологических карт для обеспечения субъектов хозяйствования полной, достоверной и своевременной информацией о зарегистрированных технологических и типовых технологических картах;

идентифицировать технологические и типовые технологические карты, применяемые на объектах строительства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

С 7 по 17 февраля 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме поступило 39 предложений от 6 пользователей, которые рассмотрены и обобщены Минстройархитектуры.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших предложений можно здесь.
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