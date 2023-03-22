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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УКАЗ О РАСПОРЯЖЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛ В СИЛУ


10:12 23.03.2023

В Беларуси вступил в силу указ от 19 сентября 2022 года № 330 «О распоряжении имуществом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, документ принят в целях совершенствования отношений по распоряжению имуществом, расширения полномочий республиканских и местных органов государственного управления, упрощения порядка вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

Указом предусматривается создание единых условий отчуждения неиспользуемого государственного имущества и имущества хозяйственных обществ с долей государства – без оформления правоудостоверяющих документов на недвижимость.

Кроме того, закрепляется право хозяйственных обществ самостоятельно определять начальную цену или цену продажи, а также понижать начальную цену продажи на торгах, в том числе до одной базовой величины.

Помимо этого, расширены полномочия местных Советов депутатов. Исходя из ситуации на местах, они смогут определять обязательные условия продажи неиспользуемого коммунального имущества и способы обеспечения их исполнения, случаи продажи такого имущества без торгов и его передачи в безвозмездное пользование, а также условия и порядок представления рассрочки по оплате стоимости отчуждаемого имущества.

Местные Советы депутатов также наделяются правом освобождать (полностью либо частично) покупателей от штрафных санкций за неисполнение обязательных условий продажи коммунальной недвижимости, а также изменять эти условия и сроки их исполнения.

Ожидается, что расширение полномочий местных органов власти с обеспечением коллегиальности принятия решений позволит применять индивидуальный подход по вовлечению капитальных строений в хозяйственный оборот, а также эффективно балансировать интересы местных властей и потенциальных инвесторов.
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