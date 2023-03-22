Постановлением Минздрава № 13 от 23 января 2023 г. внесены изменения в Инструкции о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи, оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, а также в новой редакции изложены критерии, по которым проводится оценка и экспертиза качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, инструкциями определена:

возможность включения в состав комиссий для проведения экспертизы качества специалистов из числа работников медицинских университетов,

дополнены функции ВКК и комиссий возможностью запроса документов, необходимых для оформления заключения,

определен порядок приостановления проведения экспертизы и оценки качества в случае необходимости такого запроса,

уточнена форма хранения оцениваемых критериев, прилагаемых к заключению (в электронном виде или на бумажном носителе),

уточнен порядок проведения анализа информации, содержащейся в заключениях.

Теперь появилась возможность внесения изменений в планы проведения оценки качества, дополнен перечень комиссий, проводящих оценку качества, значительно сокращен минимальный объем оценок качества как для заместителей руководителей организации здравоохранения (не менее 20 случаев в квартал), так и для руководителей структурных подразделений (не менее 20 случаев в месяц в амбулаторных, стационарных условиях, а также в условиях отделения дневного пребывания, и не менее 30 случаев в месяц из общего количества выездов бригад СМП).

С учетом практики применения ранее действовавших критериев, анализа выявляемых недостатков исключены критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской помощи по классам болезней, которые ранее были установлены приложением 2, в связи с дублированием оценки выполнения клинических протоколов в критериях по условиям оказания медицинской помощи.

В новой редакции изложены критерии оценки и экспертизы качества по условиям оказания медицинской помощи и по оценке проведения медицинских экспертиз.

Критерии оценки качества по условиям оказания медицинской помощи приведены в соответствие в связи с принятием новых нормативных документов. Предусмотрены разделы для комплексной оценки работы как организации здравоохранения в целом, так и для отдельных ее структурных подразделений.

Определены четкие показатели:

для оценки кадрового обеспечения организаций здравоохранения,

предусмотрены критерии для оценки организации безопасных условий работы медицинской техники,

клинических лабораторий,

включены критерии организации ухода за пациентами,

включены критерии организации идентификации пациентов,

включены критерии организации медпомощи,

значительно дополнены критерии для оценки оказания медицинской помощи службой скорой медицинской помощи.

Критерии оценки качества проведения медицинских экспертиз дополнены разделом для оценки организаций здравоохранения, осуществляющих медико-социальную экспертизу, дополнены критериями оценки проведении медицинского освидетельствования.