Постановлением Министерства здравоохранения № 21 от 1 февраля 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 31 мая 2021 г. № 72 «О требованиях к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических работников».

Как сообщает Национальный правовой портал, уточнены требований к уровню дополнительного образования взрослых и постдипломной профессиональной подготовки при занятии должностей служащих врачей-специалистов и провизоров-специалистов.

В числе изменений:

лицам, занимавшим должности государственных гражданских служащих в госорганах и организациях, государственных служащих межгосударственных (межправительственных) органов, после окончания срока работы на указанных должностях или осуществления данных полномочий разрешено занимать должности руководителей организаций здравоохранения без прохождения переподготовки по специальности «Организация здравоохранения»;

уточнены вопросы допуска к занятию должностей врачей-специалистов лиц, прошедших профессиональную подготовку врачей-специалистов;

в новой редакции излагается перечень должностей служащих врачей-специалистов, для занятия которых требуется прохождение профессиональной подготовки врачей-специалистов;

расширены возможности перехода на должность служащего из одного профиля в другой лицами, получившими высшее образование по специальности «Медико-диагностическое дело», «Стоматология»;

скорректированы подходы к занятию должностей провизоров-специалистов;

при переходе врача-специалиста из амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения в больничную организацию здравоохранения республиканского, областного (городского) уровней, клиническую организацию здравоохранения или государственную медицинскую научную организацию для занятия должности служащего врача-специалиста хирургического профиля требуется прохождение контроля знаний и практических навыков, которое будет проводиться до принятия решения о назначении врача-специалиста на данную должность и по инициативе врача-специалиста, претендующего на занятие этой должности.

Кроме того, установлены:

перечень должностей служащих, допускаемых к занятию врачами-специалистами после повышения квалификации;

требования к повышению квалификации для занятия должностей «врач ультразвуковой диагностики» и «врач функциональной диагностики» при переходе с должности служащего врача-специалиста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.