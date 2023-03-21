ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ ПЕРЕСМОТРЕЛ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАНЯТИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ


10:45 22.03.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 21 от 1 февраля 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 31 мая 2021 г. № 72 «О требованиях к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических работников».

Как сообщает Национальный правовой портал, уточнены требований к уровню дополнительного образования взрослых и постдипломной профессиональной подготовки при занятии должностей служащих врачей-специалистов и провизоров-специалистов.

В числе изменений:

лицам, занимавшим должности государственных гражданских служащих в госорганах и организациях, государственных служащих межгосударственных (межправительственных) органов, после окончания срока работы на указанных должностях или осуществления данных полномочий разрешено занимать должности руководителей организаций здравоохранения без прохождения переподготовки по специальности «Организация здравоохранения»;

уточнены вопросы допуска к занятию должностей врачей-специалистов лиц, прошедших профессиональную подготовку врачей-специалистов;

в новой редакции излагается перечень должностей служащих врачей-специалистов, для занятия которых требуется прохождение профессиональной подготовки врачей-специалистов;

расширены возможности перехода на должность служащего из одного профиля в другой лицами, получившими высшее образование по специальности «Медико-диагностическое дело», «Стоматология»;

скорректированы подходы к занятию должностей провизоров-специалистов;

при переходе врача-специалиста из амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения в больничную организацию здравоохранения республиканского, областного (городского) уровней, клиническую организацию здравоохранения или государственную медицинскую научную организацию для занятия должности служащего врача-специалиста хирургического профиля требуется прохождение контроля знаний и практических навыков, которое будет проводиться до принятия решения о назначении врача-специалиста на данную должность и по инициативе врача-специалиста, претендующего на занятие этой должности.

Кроме того, установлены:

перечень должностей служащих, допускаемых к занятию врачами-специалистами после повышения квалификации;

требования к повышению квалификации для занятия должностей «врач ультразвуковой диагностики» и «врач функциональной диагностики» при переходе с должности служащего врача-специалиста.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2023
валюта курс
EUR 3.0740
USD 2.8603
RUB 3.7306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0722 +0.0052
USD 2.8603 -0.0105
RUB 3.7306 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0420 3.0700
USD 2.8500 2.8550
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0780
EUR/RUB 80.8000 107.9000
USD/RUB 75.8000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте