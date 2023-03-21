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МИНЗДРАВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВ
17:12 21.03.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект документа подготовлен Минздравом на основании изменений в законодательстве о лицензировании. Так, статьей 306 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» установлены такие составляющие работ и (или) услуг фармацевтической деятельности, как розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом.
В связи с чем предлагалось утвердить положение, регулирующее соответствующий порядок реализации лекарственных препаратов.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
С 21 по 31 декабря 2022 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступил ряд предложений, которые рассмотрены и обобщены министерством.
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