Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «О розничной реализации лекарственных препаратов дистанционным способом».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект документа подготовлен Минздравом на основании изменений в законодательстве о лицензировании. Так, статьей 306 Закона Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании» установлены такие составляющие работ и (или) услуг фармацевтической деятельности, как розничная реализация лекарственных препаратов дистанционным способом.

В связи с чем предлагалось утвердить положение, регулирующее соответствующий порядок реализации лекарственных препаратов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

С 21 по 31 декабря 2022 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступил ряд предложений, которые рассмотрены и обобщены министерством.