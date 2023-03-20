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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДГОТОВЛЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ОТ ДЕЙСТВИЙ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН


11:50 21.03.2023

Подготовлен законопроект, направленный на защиту интересов предприятий от действий недружественных стран. Об этом заявил 20 марта 2023 года министр экономики Александр Червяков, выступая с докладом на десятой сессии Совета Республики Национального собрания.

По словам Александра Червякова, белорусской экономике придется развиваться в условиях с высокой динамикой негативных процессов. Внешнее давление будет нарастать. Основная задача в текущем году – настроить всю экономическую систему на устойчивую работу в новой реальности. Заложить новые институты, которые позволят, во-первых, создать защиту интересов субъектов хозяйствования от действий недружественных государств и, во-вторых, запустить дополнительные механизмы и стимулы для долгосрочного развития.

«Работа по созданию благоприятной регуляторной среды будет продолжена. В высокой степени готовности ряд законопроектов, которые в скором будущем поступят или уже поступили на рассмотрение в Совет Республики.

Во-первых, подготовлен законопроект, предусматривающий комплекс мер по защите интересов предприятий от действий недружественных стран.

Во-вторых, проект Закона «О содействии и стимулировании реализации инвестиционных проектов в Республике Беларусь». Его задача – активизировать инвестиционную деятельность путем внедрения новых инструментов и стимулов.

Документ предусматривает при реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, стратегически важных для страны, заключение инвестдоговора с расширенным пакетом льгот для инвестора, в том числе, и стабилизационную оговорку.

Прописана и господдержка инвестору, но без заключения инвестиционного договора – упрощенный порядок взаимодействия государства и частного бизнеса. Этот инструмент рассчитан в первую очередь для стимулирования инвестиционной активности «местных» субъектов хозяйствования.

Есть в Законопроекте и механизм, который предусматривает, кроме льгот, возможность закупки государством части импортозамещающей продукции. Это новый стимул для увеличения степени локализации в производстве и создания новых импортозамещающих производств.

В-третьих, обновленный проект Закона «О государственном прогнозировании». Его цель – усилить научную и инновационную основы документов планирования. Взаимоувязать в единой системе – Комплексный прогноз научно-технического развития, научные, инновационные программы, Национальную стратегию устойчивого развития, Программу пятилетки и целевые планы. Именно так мы получим ответ на вопрос – какие направления в отраслях развивать, какие производства создавать, в чем лучше кооперироваться. То есть в основу стратегии развития экономики ляжет научно-технологический прогноз.

Ведется работа по смещению акцентов при проведении контрольной деятельности на предупредительно-профилактическую основу, а также по сокращению требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования», – отметил глава экономического ведомства.
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