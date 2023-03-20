Департамент по санации и банкротству подготовил проект постановления Министерства экономики Беларуси «Об утверждении форм протоколов по торгам в процедурах несостоятельности или банкротства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документом устанавливаются единые требования к оформлению результатов проведения торгов в форме электронного аукциона, аукциона или конкурса для всех субъектов хозяйствования при продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства.

Постановлением также закрепляются, разработанные на основе практического опыта, формы протоколов: о результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или непроведенными, об аннулировании результатов торгов, с учетом особенностей продажи имущества сельскохозяйственной организации, градообразующей или приравненной к ней организации.

Проект постановления размещен на сайте «Правовой форум Беларуси».

Публичное обсуждение продлится до 26 марта текущего года.