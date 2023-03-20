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ВЫРАБОТАНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ ИМУЩЕСТВОМ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
10:33 21.03.2023
Департамент по санации и банкротству подготовил проект постановления Министерства экономики Беларуси «Об утверждении форм протоколов по торгам в процедурах несостоятельности или банкротства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документом устанавливаются единые требования к оформлению результатов проведения торгов в форме электронного аукциона, аукциона или конкурса для всех субъектов хозяйствования при продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства.
Постановлением также закрепляются, разработанные на основе практического опыта, формы протоколов: о результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или непроведенными, об аннулировании результатов торгов, с учетом особенностей продажи имущества сельскохозяйственной организации, градообразующей или приравненной к ней организации.
Проект постановления размещен на сайте «Правовой форум Беларуси».
Публичное обсуждение продлится до 26 марта текущего года.
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