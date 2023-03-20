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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ


18:00 20.03.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 13 от 23 января 2023 г. скорректировано ведомственное постановление от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения, в частности, внесены в Инструкцию о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи. В их числе:

предоставление возможности включать в состав комиссий для проведения такой экспертизы специалистов государственных учреждений образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием;

дополнение функций врачебно-консультационных и иных комиссий возможностью запроса документов, необходимых для оформления заключения;

определение порядка приостановления проведения экспертизы при необходимости запроса дополнительных документов и ее возобновления;

уточнение формы хранения оцениваемых критериев, прилагаемых к заключению (в электронном виде или на бумажном носителе);

уточнение порядка проведения анализа информации, содержащейся в заключениях, по результатам экспертизы в организации здравоохранения.

Также скорректирована Инструкция о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. Изменениями в том числе предусмотрены:

возможность внесения изменений в планы проведения оценки качества медпомощи и медэкспертиз;

дополнение перечня комиссий, проводящих оценку качества, центральными комиссиями в МРЭК для осуществления оценки качества медико-социальной экспертизы, проводимой первичными комиссиями в МРЭК;

уточнение порядка проведения анализа информации, содержащейся в заключениях, по результатам оценки качества в организации здравоохранения;

сокращение минимального объема оценок качества как для заместителей руководителей организации здравоохранения, так и для руководителей структурных подразделений организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь.

Кроме того, в новой редакции излагаются:

критерии оценки качества медицинской помощи, экспертизы качества медицинской помощи по условиям оказания медицинской помощи;

критерии оценки качества проведения медицинских экспертиз.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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