Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 16 от 27 февраля 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 74 от 19 ноября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменениями предусмотрено обязательное условие равноправной представленности в продаже в торговом объекте товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств – членов Евразийского экономического союза.

Постановление № 16 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.