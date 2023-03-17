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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОБЯЗАЛО РАВНОПРАВНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ПРОДАЖЕ В МАГАЗИНАХ ТОВАРЫ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИЗ ЕАЭС
09:59 20.03.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 16 от 27 февраля 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 74 от 19 ноября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изменениями предусмотрено обязательное условие равноправной представленности в продаже в торговом объекте товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств – членов Евразийского экономического союза.
Постановление № 16 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.
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