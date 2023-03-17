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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ МЧС БЕЛАРУСИ


17:49 17.03.2023

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 10 от 1 марта 2023 г. утверждена Инструкция о порядке организации и деятельности государственного учреждения образования «Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, учредителем лицея является МЧС. Он представляет собой учреждение общего среднего образования, функционирующее в составе VII-XI классов, по виду – специализированный лицей.

В лицее обеспечиваются:

обучение и воспитание на II и III ступенях общего среднего образования с изучением отдельных учебных предметов, модулей на повышенном уровне для подготовки учащихся к поступлению в учреждения образования для получения образования по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций;

реализация программ дополнительного образования детей и молодежи, программ воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, создание условий для организации учебно-тренировочного процесса в целях подготовки спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса;

создание условий для проживания и питания учащихся.

Для получения общего среднего образования в учреждение принимаются лица в соответствии с совместным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства образования от 31 мая 2011 г. № 31/25 «О правилах приема в специализированный лицей».

МЧС ежегодно утверждает контрольные цифры приема в лицей.

Форма получения образования в учреждении очная. Учащиеся на период обучения обеспечиваются местами для проживания в общежитиях и питанием в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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