Решением Брестского областного исполнительного комитета № 107 от 22 февраля 2023 г. внесены изменения в решение от 30 апреля 2020 г. № 260 «Об определении печатных средств массовой информации».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, определены печатные СМИ по публикации информации об объявленном аукционе и предмете аукциона, в том числе путем проведения электронных торгов, в отношении имущества, находящегося в собственности Брестской области и ее административно-территориальных единиц.

Кроме того, скорректирован перечень печатных СМИ, в которых подлежат опубликованию в том числе:

информационное сообщение о проведении аукциона (конкурса) (информация об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации, находящегося в собственности административно-территориальных единиц Брестской области;

извещения о проведении конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя ОАО, создаваемого в процессе преобразования коммунального унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности административно-территориальных единиц Брестской области, в ОАО;

информация об объявленном конкурсе и предмете конкурса по передаче принадлежащих административно-территориальным единицам Брестской области акций ОАО в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления.

Из перечня, например, исключены газеты «Вечерний Брест» и «Полесская правда».

Решение вступило в силу 15 марта 2023 г.