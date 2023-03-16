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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


11:31 17.03.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления правительства, которым совершенствуется порядок выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа предусматривается обязанность Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) по: формированию и ведению реестра юрлиц и ИП, имеющих сертификаты продукции собственного производства и сертификаты работ и услуг собственного производства; размещению соответствующей информации на официальном сайте БелТПП.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С 14 по 24 февраля 2023 г в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступили замечания и (или) предложения от одного участника общественного обсуждения.

Рассмотрев предложения, МАРТ сообщает следующее:

вопросы порядка сертификации продукции (работ, услуг) не являются предметом проекта постановления, не относятся к компетенции МАРТ и, соответственно, рассматриваемое предложение не может быть оценено на предмет их обоснованности и включено в проект;

замечания относительно применения норм постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2010 г. № 1520 «Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства и Положения о порядке выдачи сертификатов услуг собственного производства банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям», а также предложения по совершенствованию порядка подтверждения собственного производства товаров (работ, услуг) необходимо направлять в Белорусскую торгово-промышленную палату, уполномоченную на выдачу сертификатов продукции собственного производства и сертификатов работ и услуг собственного производства;

конкретные предложения по организации производства, в том числе в рамках импортозамещения, могут быть направлены в Министерство экономики, Министерство промышленности соответственно.
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