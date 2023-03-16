На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «Об утверждении форм протоколов по торгам в процедурах несостоятельности или банкротства».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления устанавливает формы и содержание протоколов о результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или непроведенными, об аннулировании результатов торгов при продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 марта 2023 г.