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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ФОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОРГОВ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
16:00 16.03.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства экономики «Об утверждении форм протоколов по торгам в процедурах несостоятельности или банкротства».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления устанавливает формы и содержание протоколов о результатах торгов, о признании торгов несостоявшимися или непроведенными, об аннулировании результатов торгов при продаже имущества в процедурах несостоятельности или банкротства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 марта 2023 г.
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