Постановлением Совмина № 183 от 14 марта 2023 года на шесть месяцев продлено ограничение на экспорт льноволокна за пределы Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, вывоз льноволокна из Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном «Беллегпром».

Контроль за реализацией постановления возложить на концерн «Беллегпром», Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Минсельхозпрод.