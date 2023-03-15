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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
10:05 16.03.2023
Постановлением Совмина № 180 от 14 марта 2023 года определены размеры материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, пострадавшим от последствий войны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, матпомощь будет оказана постоянно проживающим в Беларуси получателям пенсии от Республики Беларусь и (или) из других государств в соответствии с международными договорами в области социального (пенсионного) обеспечения.
В размере 2000 рублей матпомощь получат:
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 г.;
лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.
1100 рублей выплатят лицам:
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Размер выплат составит 850 рублей для:
членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругов, не вступившим в новый брак, детей – инвалидов с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), других иждивенцев, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством);
бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством;
инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.
По сравнению с 2022 годом размер материальной помощи увеличен для всех получателей.
Выплата материальной помощи будет проводиться в период с 26 апреля по 4 мая 2023 г.
На выплату единовременной материальной помощи из республиканского бюджета будет направлено около 10 млн рублей.
Получателями такой помощи станут порядка 10 тыс. человек.
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