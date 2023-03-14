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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОСТАВЩИКОВ, ВРЕМЕННО НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К ЗАКУПКАМ
11:52 15.03.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которым планируется внесение изменений в ведомственное постановление № 33 от 28 июня 2017 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления определяются дополнительные условия для досрочного исключения из реестра, в том числе в случаях предоставления:
юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, документов, подтверждающих, что юридическое или физическое лицо (ИП) является единственным отечественным производителем определенного товара (работы, услуги);
копии решения суда об отмене постановления суда, послужившего основанием для включения в реестр;
копии решения суда о признании недействительным решения о выборе юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, участником-победителем.
Также предусмотрено невключение в реестр юридического или физического лица (ИП) в случае изменения установленного Национальным банком курса белорусского рубля к одной из иностранных валют, входящих в корзину валют, более чем на 20 % по отношению к курсу, действовавшему на дату подачи предложения участником-победителем (в случае проведения электронного аукциона – на дату проведения торгов) либо на дату заключения договора на закупку в случае проведения процедуры закупки из одного источника, следствием чего стало уклонение юридического и физического лица (ИП) от заключения договора в случае выбора его участником-победителем, если это не связано с изменением заказчиком условий процедуры закупки.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
С 14 по 24 февраля 2023 г в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 3 предложения от 2 участников общественного обсуждения.
Рассмотрев предложения от пользователей Правового форума Беларуси, МАРТ сообщает следующее:
в части дополнения пункта 5 проекта постановления словом и символом «заказчиками,» – дополнение считается излишним;
в части дополнения пункта 6 проекта постановления словами и символом «в связи с изменением курса евро ввиду корректировки его кросс-курса к доллару США,» – данное предложение не соответствует части пятой подпункта 2.5 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и в этой связи не может быть учтено;
в части определения перечня документов, подтверждающих, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, является единственным отечественным производителем определенного товара (работы, услуги), а также ведения регистра таких производителей, – по причине обширности изготавливаемой отечественными производителями номенклатуры продукции определить единый перечень документов, подтверждающих статус единственного производителя каждого конкретного товара, не предоставляется возможным, в связи с чем указанное предложение не может быть учтено.
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