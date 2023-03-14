Постановлением Министерства юстиции № 14 от 28 февраля 2023 г. изменен порядок оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией, ликвидацией общественных объединений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, постановление подготовлено в целях выполнения статьи 3 закона Беларуси от 14 февраля 2023 г. № 251-З «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений».

Целью принятия закона являлось совершенствование подходов к вопросам создания и деятельности политических партий и других общественных объединений. Содержащиеся в законе положения с одной стороны, позволят поднять на более высокий уровень развитие партийного строительства и гражданского общества в нашей стране, а с другой – активизировать работу политических партий, повысить ее эффективность и конструктивное взаимодействие с органами государственной власти. Положения закона учитывают итоги республиканского референдума по вопросам изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

Законом внесены изменения в порядок создания и деятельности политических партий, республиканских и международных общественных объединений, исключена необходимость указания в уставах политических партий и общественных объединений предмета их деятельности, определены цели и задачи, которые должны содержаться в уставах политических партий, предусмотрены нововведения, касающиеся юридических адресов общественных объединений. В нем содержится порядок выдачи регистрирующими органами дубликатов устава общественного объединения (союза), а также свидетельства о государственной регистрации и устава политической партии (союза), свидетельства о государственной регистрации, постановке на учет организационной структуры политической партии и т.д.

Указанные изменения нашли свое отражение в постановлении Министерства юстиции. Этим нормативным правовым актом излагается в новой редакции Инструкция о порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с государственной регистрацией, ликвидацией политических партий, иных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), утвержденная постановлением Министерства юстиции № 48 от 30 августа 2005 г., внесены изменения в отдельные приложения к этому постановлению и его положения.