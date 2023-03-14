Министерство архитектуры и строительство 14 февраля приняло постановление № 9 «О порядке учета объемов законченных возведением или реконструированных гражданами объектов строительства».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым определен порядок учета объемов законченных возведением или реконструированных в соответствии с нормами указа № 202 от 13 июня 2022 г. гражданами за счет собственных средств одноквартирных жилых домов и нежилых капитальных построек пятого класса сложности.

Согласно Положению, республиканская организация по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, предоставляет облисполкомам сведения о соответствующих объектах строительства, содержащиеся в реестре характеристик недвижимого имущества.

В свою очередь облисполкомы направляют эту информацию не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором она была получена, в местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых осуществлялись возведение или реконструкция объекта строительства.

Для учета объемов данных объектов строительства исполкомом рассчитываются:

стоимость основных средств по объектам строительства;

стоимость строительно-монтажных работ;

источники финансирования строительства объекта (средства населения и (или) кредиты банков). При отсутствии такой информации источником финансирования указываются собственные средства граждан.

Исполком вносит вышеуказанную информацию в территориальный паспорт объекта законченного возведением или реконструированного гражданином одноквартирного жилого дома и нежилых капитальных построек пятого класса сложности по установленной форме и принимает решение об его утверждении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.